Ерёмина (Пчелякова) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмина (Пчелякова) Антонина Ивановна

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Место рождения

Инзер, Белорецкий район

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.
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Дети

1937 г.р.
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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Пчеляков Иван

Мать: не указана

Инзер, Белорецкий район
Рождение ребёнка
31.12.1937

Сын: Ерёмин Адольф Петрович

Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
22.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерёмин Пётр Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Аварийный посёлок г. Уфы
Смерть
Неизвестно
Уфа, Россия
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