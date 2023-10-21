Ерёмина (Пчелякова) Антонина Ивановна
Место рожденияИнзер, Белорецкий район
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Пчеляков Иван
Мать: не указана
Инзер, Белорецкий район
Рождение ребёнка
31.12.1937
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
22.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Аварийный посёлок г. Уфы
Смерть
Неизвестно
Уфа, Россия