Померой Беатрис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Гонсалес Ости
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Померой Хелен
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Померой Дерек
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Померой Кимберли
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Померой Джереми
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Померой Джереми
Смерть
Неизвестно