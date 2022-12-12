Пислегина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смерти06.04.1880 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1853 ст.
Отец ребёнка: Пислегин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
10.06.1860 ст.
Дочь: Тратканова Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Пислегин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
01.12.1862 ст.
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Пислегин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
06.05.1865 ст.
Сын: Пислегин Николай Иванович
Отец ребёнка: Пислегин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
25.04.1867 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Пислегин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
18.05.1869 ст.
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Пислегин Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.1880 ст.