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Пислегина Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

06.04.1880 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1853 ст.

Сын: Пислегин Иона Иванович

Отец ребёнка: Пислегин Иван Ефимович

Пуштовай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.06.1860 ст.

Дочь: Тратканова Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Пислегин Иван Ефимович

Пуштовай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.12.1862 ст.

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Пислегин Иван Ефимович

Пуштовай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.05.1865 ст.

Сын: Пислегин Николай Иванович

Отец ребёнка: Пислегин Иван Ефимович

Пуштовай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.04.1867 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Пислегин Иван Ефимович

Пуштовай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.05.1869 ст.

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Пислегин Иван Ефимович

Пуштовай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пислегин Иван Ефимович

Смерть
06.04.1880 ст.
Пуштовай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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