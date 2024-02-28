Астафьева (Попова) Акилина Асеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева (Попова) Акилина Асеева

Место рождения

Нижний Ломовец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Ломовец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
дочь церковника
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Астафьев Емельян Тимофеев

Отец ребёнка: Астафьев Тимофей Прокофьев

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Тимофей Прокофьев

Смерть
Неизвестно
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