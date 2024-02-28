Астафьева (Попова) Акилина Асеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
дочь церковника
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Астафьев Емельян Тимофеев
Отец ребёнка: Астафьев Тимофей Прокофьев
Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно