Шелеметев Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шелеметев Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1907
Дочь: Шелеметева Наталия (Наталья) Васильевна
Мать ребёнка: Шелеметева Пелагея Ивановна
Кировская обл, Тужинский р-н, д. Шелемети
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелеметев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Шелеметева Пелагея Ивановна
Кировская обл, Тужинский р-н, д. Шелемети
Место жительства
Неизвестно
Кировская обл, Тужинский р-н, д. Шелемети
Смерть
Неизвестно