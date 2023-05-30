Шелеметев Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелеметев Василий Федорович

Шелеметев Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шелеметев Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1907

Дочь: Шелеметева Наталия (Наталья) Васильевна

Мать ребёнка: Шелеметева Пелагея Ивановна

Кировская обл, Тужинский р-н, д. Шелемети
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелеметев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Шелеметева Пелагея Ивановна

Кировская обл, Тужинский р-н, д. Шелемети
Место жительства
Неизвестно
Кировская обл, Тужинский р-н, д. Шелемети
Смерть
Неизвестно