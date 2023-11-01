Пыжев Ларион Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПыжев Ларион Васильевич

Пыжев Ларион Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Пыжев Василий Васильевич

Мать: Евдокия Стефановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close