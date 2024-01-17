Баскова (Ведерникова) Вера Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баскова (Ведерникова) Вера Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Ведерников Иосиф

Мать: Ведерникова Агафья Ефимовна

Рождение ребёнка
23.12.1937

Дочь: Саксина Галина Кирилловна

Отец ребёнка: Басков Кирилл Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басков Валентин Кириллович

Отец ребёнка: Басков Кирилл Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басков Геннадий Кириллович

Отец ребёнка: Басков Кирилл Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлёв Евгений Иванович

Отец ребёнка: Журавлёв Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлёв Сергей Иванович

Отец ребёнка: Журавлёв Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Журавлёв Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлёв Михаил Иванович

Отец ребёнка: Журавлёв Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлёв Иван

Смерть
Неизвестно
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