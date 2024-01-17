Баскова (Ведерникова) Вера Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Ведерников Иосиф
Рождение ребёнка
23.12.1937
Дочь: Саксина Галина Кирилловна
Отец ребёнка: Басков Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басков Валентин Кириллович
Отец ребёнка: Басков Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басков Геннадий Кириллович
Отец ребёнка: Басков Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлёв Евгений Иванович
Отец ребёнка: Журавлёв Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Журавлёв Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Журавлёв Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Журавлёв Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Журавлёв Иван
Смерть
Неизвестно