Сухих Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Сухих Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Сивковы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухих Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухих Афонасий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухих Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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