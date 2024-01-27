Толмосова (Saltikoff) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмосова (Saltikoff) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Толмасов Tolmasoff Василий William Тарасович Tarasich

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Тарас Прокофьевич

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1862

Сын: Толмасов Tolmasoff Григорий Grigorii Тарасович Torasich George Torasich

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Тарас Прокофьевич

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Толмасов Tolmasoff Jim Tarasi

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Тарас Прокофьевич

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1874

Сын: Толмасов Tolmasoff Ivan Tarasich

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Тарас Прокофьевич

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1875

Сын: Толмасов Tolmasoff Alex Tarasich

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Тарас Прокофьевич

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1875

Сын: Толмасов Tolmasoff Petro Tarasich

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Тарас Прокофьевич

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмасов Tolmasoff Тарас Прокофьевич

Смерть
1916
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