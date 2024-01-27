Толмосова (Saltikoff) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Толмасов Tolmasoff Василий William Тарасович Tarasich
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Тарас Прокофьевич
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1862
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Толмасов Tolmasoff Jim Tarasi
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Тарас Прокофьевич
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1874
Сын: Толмасов Tolmasoff Ivan Tarasich
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Тарас Прокофьевич
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1875
Сын: Толмасов Tolmasoff Alex Tarasich
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Тарас Прокофьевич
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1875
Сын: Толмасов Tolmasoff Petro Tarasich
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Тарас Прокофьевич
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1916