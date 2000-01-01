Зырянов Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянов Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1884

Дата смерти

21.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1884

Отец: Зырянов Михаил Васильевич

Мать: Зырянова Ирина Стефановна

Рождение ребёнка
27.06.1913

Сын: Зырянов Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Зырянова Александра Петровна

Алапаевск, Свердловская область, Советский союз
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зырянов Валентин Дмитриевич

Мать ребёнка: Зырянова Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зырянов Геннадий Дмитриевич

Мать ребёнка: Зырянова Александра Петровна

Смерть
21.10.1944
Екатеринбург
Похороны
Неизвестно
Ивановское кладбище, Екатеринбург
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