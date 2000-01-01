Зырянов Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1884
Дата смерти21.10.1944
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1884
Рождение ребёнка
27.06.1913
Мать ребёнка: Зырянова Александра Петровна
Алапаевск, Свердловская область, Советский союз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зырянов Валентин Дмитриевич
Мать ребёнка: Зырянова Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зырянов Геннадий Дмитриевич
Мать ребёнка: Зырянова Александра Петровна
Смерть
21.10.1944
Екатеринбург
Похороны
Неизвестно
Ивановское кладбище, Екатеринбург