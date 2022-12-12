Садакова (Ситникова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Ситников Петр Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Счастливцева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Садаков Алексей
Некрасовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Садаков Алексей
Смерть
Неизвестно