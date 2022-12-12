Садакова (Ситникова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садакова (Ситникова) Анна Петровна

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Место рождения

Ельпашевский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Ситников Петр Матвеевич

Мать: не указана

Ельпашевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Счастливцева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Садаков Алексей

Некрасовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садаков Алексей

Смерть
Неизвестно
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