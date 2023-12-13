Хорошавин Зиновий Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Хорошавин Герасим Леонтьевич
Мать: Хорошавина Марья
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Клабукова Екатерина Зиновьевна
Мать ребёнка: Хорошавина Афросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Степанида Зиновьевна
Мать ребёнка: Хорошавина Афросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Авдотья Зиновьевна
Мать ребёнка: Хорошавина Афросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Лукерья Зиновьевна
Мать ребёнка: Хорошавина Афросинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно