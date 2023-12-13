Хорошавин Зиновий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Зиновий Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Хорошавин Герасим Леонтьевич

Мать: Хорошавина Марья

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Клабукова Екатерина Зиновьевна

Мать ребёнка: Хорошавина Афросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Степанида Зиновьевна

Мать ребёнка: Хорошавина Афросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Авдотья Зиновьевна

Мать ребёнка: Хорошавина Афросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Лукерья Зиновьевна

Мать ребёнка: Хорошавина Афросинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Афросинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Василиса Панфиловна

Смерть
Неизвестно
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