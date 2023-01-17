Новичкова Устинья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
взята здешней округи села Бережного у экономического крестьянина
Бракосочетание
После 1783
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Новичков Василий Данилов
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Новичков Василий Данилов
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Настасья Васильева
Отец ребёнка: Новичков Василий Данилов
Смерть
Неизвестно