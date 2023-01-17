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Новичкова Устинья Иванова

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Место рождения

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
взята здешней округи села Бережного у экономического крестьянина
Бракосочетание
После 1783

Муж: Новичков Василий Данилов

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Новичков Агафон Васильев

Отец ребёнка: Новичков Василий Данилов

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Новичков Фома Васильев

Отец ребёнка: Новичков Василий Данилов

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Настасья Васильева

Отец ребёнка: Новичков Василий Данилов

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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