Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Крылов Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Михаил Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лужбина Василиса Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий

Старый Чумой, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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