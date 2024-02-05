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Мигачева Вера Николаевна
Мигачева Вера Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.01.1959
Пол
Женский
Отец
Мигачев Николай Степанович
1929 г.р.
Мать
Мигачева (Кочемасова) Мария Ерофеевна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1959
Отец:
Мигачев Николай Степанович
Мать:
Мигачева Мария Ерофеевна
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