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Мигачева Вера Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1959

Отец: Мигачев Николай Степанович

Мать: Мигачева Мария Ерофеевна

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