Сенина Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1938
Дата смерти13.04.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1962
Отец ребёнка: Павлов Виталий Александрович
Рождение ребёнка
07.04.1968
Дочь: Сапрыкина Ольга Витальевна
Отец ребёнка: Павлов Виталий Александрович
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
13.04.2015