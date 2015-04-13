Сенина Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенина Елена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1938

Дата смерти

13.04.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1962

Сын: Павлов Михаил Витальевич

Отец ребёнка: Павлов Виталий Александрович

Рождение ребёнка
07.04.1968

Дочь: Сапрыкина Ольга Витальевна

Отец ребёнка: Павлов Виталий Александрович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
13.04.2015
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