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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Эля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Эля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эля