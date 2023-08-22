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Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Калинина) Эля
Дети
Ольга
Добавил:
ОФ
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Развод
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Жена:
Эля
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Дочь:
Ольга
Мать ребёнка:
Эля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Эля
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