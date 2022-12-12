Панфилова (Федоткова) Степанида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова (Федоткова) Степанида Петровна

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Место рождения

Белый Ручей, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

24.10.1875

Дата смерти

01.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Белый Ручей, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.12.1900

Дочь: Конанова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Панфилов Александр Филиппович

Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Клюнина Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Панфилов Александр Филиппович

Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Панфилов Кирилл Александрович

Отец ребёнка: Панфилов Александр Филиппович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Панфилов Иван Александрович

Отец ребёнка: Панфилов Александр Филиппович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Панфилов Александр Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панфилов Павел Александрович

Отец ребёнка: Панфилов Александр Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панфилов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Панфилов Александр Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфилов Александр Филиппович

Смерть
01.01.1971
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