Панфилова (Федоткова) Степанида Петровна
Место рождения
Дата рождения24.10.1875
Дата смерти01.01.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1900
Дочь: Конанова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Панфилов Александр Филиппович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Клюнина Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Панфилов Александр Филиппович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Панфилов Кирилл Александрович
Отец ребёнка: Панфилов Александр Филиппович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Панфилов Иван Александрович
Отец ребёнка: Панфилов Александр Филиппович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Панфилов Александр Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панфилов Павел Александрович
Отец ребёнка: Панфилов Александр Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панфилов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Панфилов Александр Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1971