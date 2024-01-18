Куренев Сергей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Смерть
Неизвестно