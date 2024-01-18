Куренев Сергей Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куренев Сергей Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Смерть
Неизвестно
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