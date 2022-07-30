Хлуденцов Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХлуденцов Сергей Алексеевич

Хлуденцов Сергей Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1967

Дата смерти

30.07.2022

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1967

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Хлуденцова Нина Петровна

Бракосочетание
23.08.1986

Жена: Хлуденцова Рита Ивановна

хутор Грузинов
Рождение ребёнка
24.08.1987

Дочь: Никулина Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Хлуденцова Рита Ивановна

Рождение ребёнка
25.02.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлуденцова Рита Ивановна

Грузинов, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.12.1996

Дочь: Конина Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Хлуденцова Рита Ивановна

Рождение ребёнка
05.06.1998

Сын: Хлуденцов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Хлуденцова Рита Ивановна

Смерть
30.07.2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close