Хлуденцов Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1967
Дата смерти30.07.2022
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1967
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Хлуденцова Нина Петровна
Бракосочетание
23.08.1986
Жена: Хлуденцова Рита Ивановна
хутор Грузинов
Рождение ребёнка
24.08.1987
Дочь: Никулина Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Хлуденцова Рита Ивановна
Рождение ребёнка
25.02.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хлуденцова Рита Ивановна
Грузинов, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.12.1996
Дочь: Конина Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Хлуденцова Рита Ивановна
Рождение ребёнка
05.06.1998
Сын: Хлуденцов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Хлуденцова Рита Ивановна
Смерть
30.07.2022