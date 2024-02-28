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Мальцев Иван Павлович

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Место рождения

Котеговцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Мальцев Павел Михайлович

Мать: не указана

Котеговцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1929

Сын: Мальцев Петр Иванович

Мать ребёнка: Мальцева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
?.02.1932

Сын: Мальцев Юрий Иванович

Мать ребёнка: Мальцева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Мальцев Василий Иванович

Мать ребёнка: Мальцева Александра Ивановна

Котеговцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
д. Котеги, Унинский район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.10.1936

Сын: Мальцев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Мальцева Александра Ивановна

д. Котеги, Гожнинский с/с, Унинский район, Кировская область
Военная служба
27.06.1941
Унинский РВК, Унинский район, Кировская область
Военное звание:Красноармеец Должность и Специальность: Стрелок
Пропал без вести (военное)
?.11.1941
с 06.10.1941 прекратилась посменная связь из Почтово-полевой службы 1140, воинская часть 277
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцева Александра Ивановна

Место жительства
Неизвестно
д. Котеги, Гожнинский с/с, Унинский район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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