Мальцев Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Мальцев Павел Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Мальцева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
?.02.1932
Мать ребёнка: Мальцева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Мальцева Александра Ивановна
д. Котеги, Унинский район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.10.1936
Сын: Мальцев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Мальцева Александра Ивановна
д. Котеги, Гожнинский с/с, Унинский район, Кировская область
Военная служба
27.06.1941
Унинский РВК, Унинский район, Кировская область
Военное звание:Красноармеец Должность и Специальность: Стрелок
Пропал без вести (военное)
?.11.1941
с 06.10.1941 прекратилась посменная связь из Почтово-полевой службы 1140, воинская часть 277
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Котеги, Гожнинский с/с, Унинский район, Кировская область
Смерть
Неизвестно