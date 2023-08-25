Евдокия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Гавриловна

Евдокия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1890 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1906 ст.

Сын: Степанов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Степанович

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Ильинская церковь, Черма 25.08.1906 Калихновщины Александр Васильевич Степанов Калихновщины отец крестьянин Василий Степанович Калихновщины мать жена Евдокия Гавриловна Калихновщины крестьянин Алекс... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close