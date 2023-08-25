Евдокия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1906 ст.
Сын: Степанов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Степанович
Ильинская церковь, Черма 25.08.1906 Калихновщины Александр Васильевич Степанов Калихновщины отец крестьянин Василий Степанович Калихновщины мать жена Евдокия Гавриловна Калихновщины крестьянин Алекс... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно