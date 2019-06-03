Гилязетдинова (Заманова) Зайтуна Абдулхаковна
Место рожденияд. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения07.07.1960
Дата смерти03.06.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1960
д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гилязетдинов Валерий
Смерть
03.06.2019
п. Чишмы Чишминского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
п. Чишмы Чишминского района РБ РФ