Гилязетдинова (Заманова) Зайтуна Абдулхаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилязетдинова (Заманова) Зайтуна Абдулхаковна

Место рождения

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

07.07.1960

Дата смерти

03.06.2019

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1960

Отец: Заманов Абдулхак Галямович

Мать: Заманова Насима Гильметдиновна

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гилязетдинов Валерий

Смерть
03.06.2019
п. Чишмы Чишминского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
п. Чишмы Чишминского района РБ РФ
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