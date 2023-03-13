Тесницкий Наум Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Тесницкий Иван Максимович
Мать: Тесницкая Елена
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Агафья Наумовна
Мать ребёнка: Тесницкая Катерина Лаврентьевна
Рождение ребёнка
13.05.1829
Дочь: Лукерья (Гликерия) Наумовна
Мать ребёнка: Тесницкая Катерина Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Тесницкая Катерина Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Тесницкий Филипп Наумович
Мать ребёнка: Тесницкая Катерина Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Дарья Наумовна
Мать ребёнка: Тесницкая Катерина Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно