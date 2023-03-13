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Тесницкий Наум Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Тесницкий Иван Максимович

Мать: Тесницкая Елена

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Агафья Наумовна

Мать ребёнка: Тесницкая Катерина Лаврентьевна

Рождение ребёнка
13.05.1829

Дочь: Лукерья (Гликерия) Наумовна

Мать ребёнка: Тесницкая Катерина Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Тесницкий Иван Наумович

Мать ребёнка: Тесницкая Катерина Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Тесницкий Филипп Наумович

Мать ребёнка: Тесницкая Катерина Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Дарья Наумовна

Мать ребёнка: Тесницкая Катерина Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тесницкая Катерина Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно
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