Онучкова (Полозаева) Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онучкова (Полозаева) Ольга Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1926

Дата смерти

20.10.2013

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1926

Отец: Полозаев Дмитрий Евстигнеевич

Мать: Полозаева Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Онучков Павел Иванович

Рождение ребёнка
01.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Онучков Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онучков Павел Иванович

Смерть
20.10.2013
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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