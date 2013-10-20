Онучкова (Полозаева) Ольга Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1926
Дата смерти20.10.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1926
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Онучков Павел Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Онучков Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.10.2013
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область