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Михалёв Алексей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1977

Сын: Михалёв Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Михалёва Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
21.10.1982

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Михалёва Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
03.10.1991

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Михалёва Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
10.09.1994

Дочь: Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Михалёва Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
23.10.2001

Дочь: Серафима Алексеевна

Мать ребёнка: Михалёва Светлана Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михалёва Светлана Владимировна

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