Михалёв Алексей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1977
Сын: Михалёв Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Михалёва Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
21.10.1982
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Михалёва Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
03.10.1991
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Михалёва Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
10.09.1994
Дочь: Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Михалёва Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
23.10.2001
Дочь: Серафима Алексеевна
Мать ребёнка: Михалёва Светлана Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно