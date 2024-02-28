Кудря Космын Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудря Космын Афанасьевич

Кудря Космын Афанасьевич

Место рождения

Бубновская Слободка, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бубновская Слободка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Кудря Родион Космынович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Марченко Елена Космыновна

Мать ребёнка: не указана

Бубновская Слободка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудря Владимир Космынович

Мать ребёнка: не указана

Бубновская Слободка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудря Дмитрий Космынович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close