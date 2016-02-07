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Иванова Анастасия Дмитриевна
Иванова Анастасия Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.02.2016
Пол
Женский
Отец
Иванов Дмитрий Алексеевич
1986 г.р.
Мать
Иванова (Рыжова) Мария Владимировна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.2016
Отец:
Иванов Дмитрий Алексеевич
Мать:
Иванова Мария Владимировна
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