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Борисов Иван Федорович
Борисов Иван Федорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Борисов Федор Иванович
1907 г.р.
Мать
Борисова (Низяева) Прасковья Ивановна
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Борисов Федор Иванович
Мать:
Борисова Прасковья Ивановна
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