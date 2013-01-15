Кучумов Георгий Борисович
Место рождения
Дата рождения03.11.1940
Дата смерти15.01.2013
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кучумова (Мантрова) Нина Федоровна
Рождение ребёнка
31.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кучумова (Мантрова) Нина Федоровна
Смерть
15.01.2013