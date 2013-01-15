Кучумов Георгий Борисович 03.11.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кучумов Георгий Борисович

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Место рождения

Антоньевка, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

03.11.1940

Дата смерти

15.01.2013

Пол

Мужской

Отец

Около 1915 г.р.

Мать

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1940

Отец: Кучумов Байтен Тюлькубаевич

Мать: Мельникова (Мокина) Анастасия Федоровна

Антоньевка, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучумова (Мантрова) Нина Федоровна

Рождение ребёнка
28.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кучумова (Мантрова) Нина Федоровна

Антоньевка, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
31.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кучумова (Мантрова) Нина Федоровна

Смерть
15.01.2013

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