Давыдова (Кондратюк) Елена Борисовна
Место рождения
Дата рождения15.06.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.02.1995
Рождение ребёнка
01.02.1996
Сын: Давыдов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Давыдов Александр Витальевич
Рождение ребёнка
14.08.2003
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Давыдов Александр Витальевич
Рождение ребёнка
24.03.2007
Сын: Давыдов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Давыдов Александр Витальевич