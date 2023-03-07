Давыдова (Кондратюк) Елена Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Кондратюк) Елена Борисовна

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Место рождения

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

15.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
25.02.1995

Муж: Давыдов Александр Витальевич

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.02.1996

Сын: Давыдов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Давыдов Александр Витальевич

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.08.2003

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Давыдов Александр Витальевич

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.03.2007

Сын: Давыдов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Давыдов Александр Витальевич

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
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