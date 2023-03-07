Обухова Акулина Зотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухова Акулина Зотова

Обухова Акулина Зотова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1714 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Обухов Карп Сергеев

Отец ребёнка: Обухов Сергей Епифанов

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Обухов Терентий Сергеев

Отец ребёнка: Обухов Сергей Епифанов

поч. Малых Коряк, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Ирина Сергеева

Отец ребёнка: Обухов Сергей Епифанов

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Сергей Епифанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close