Полякова Евдокия Авдеевна
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Поляков Кузьма Яковлевич
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Сычевских Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Поляков Кузьма Яковлевич
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Поляков Кузьма Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1770