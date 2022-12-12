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Полякова Евдокия Авдеевна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Поляков Даниил Кузьмич

Отец ребёнка: Поляков Кузьма Яковлевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Сычевских Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Поляков Кузьма Яковлевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Поляков Ермолай Кузьмич

Отец ребёнка: Поляков Кузьма Яковлевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Кузьма Яковлевич

Смерть
1770
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