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Турченко Алексей Анатольевич
Турченко Алексей Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.11.?
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Турченко (Сладкова) Любовь Ивановна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
06.11.?
Отец: не указан
Мать:
Турченко Любовь Ивановна
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