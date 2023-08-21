Борисов Юрий Германович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Юрий Германович

Борисов Юрий Германович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно