Овчинников Василий Филимонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1924
Дата смерти26.05.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.05.2009
Селитьба, Нижегородская область, Россия
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область