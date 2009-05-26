Овчинников Василий Филимонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Василий Филимонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1924

Дата смерти

26.05.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.05.2009
Селитьба, Нижегородская область, Россия
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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