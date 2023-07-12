Долбешкин Яков Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Долбешкин Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Долбешкин Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Прасковья Леоновна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Софья Яковлевна
Мать ребёнка: Прасковья Леоновна
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Прасковья Леоновна
Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Леоновна
Смерть
Неизвестно