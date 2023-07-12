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Долбешкин Яков Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Долбешкин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Долбешкин Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Прасковья Леоновна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Софья Яковлевна

Мать ребёнка: Прасковья Леоновна

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Долбешкин Клим Яковлевич

Мать ребёнка: Прасковья Леоновна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Леоновна

Смерть
Неизвестно