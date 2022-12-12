Ивачёва (Ивачева) Светлана Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.03.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1953
Отец: Ивачев Иван Нефедович
Мать: Ивачева Зинаида Петровна
Бракосочетание
27.12.1975
Пышма, Пышминский, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.11.1976
Отец ребёнка: Ивачёв Валерий Анатольевич
г. Рудный Кустанайская обл. Казахская ССР
Рождение ребёнка
04.06.1978
Отец ребёнка: Ивачёв Валерий Анатольевич
г. Рудный Кустанайская обл. Казахская ССР