Ивачёва (Ивачева) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивачёва (Ивачева) Светлана Ивановна

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Место рождения

Катарач, Пышминский, Свердловская область

Дата рождения

16.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1953

Отец: Ивачев Иван Нефедович

Мать: Ивачева Зинаида Петровна

Катарач, Пышминский, Свердловская область
Бракосочетание
27.12.1975

Муж: Ивачёв Валерий Анатольевич

Пышма, Пышминский, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.11.1976

Сын: Ивачёв Сергей Валерьевич

Отец ребёнка: Ивачёв Валерий Анатольевич

г. Рудный Кустанайская обл. Казахская ССР
Рождение ребёнка
04.06.1978

Сын: Ивачёв Юрий Валерьевич

Отец ребёнка: Ивачёв Валерий Анатольевич

г. Рудный Кустанайская обл. Казахская ССР
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