Мальцев Михаил Александрович
Место рожденияВологда
Дата рождения1862
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Вологда
Работа или профессия
С 1886
Харьков,Украина
Утвержден сверхштатным профессором и в том же году поручено ему заведывание амбулаторной клиникой,
Образование
1887
Харьков,Украина
окончнил Харьковский Ветеринарный институт и был оставлен при нем ассистентом хирургической клиники.
Получение учёной степени
1889
Харьков,Украина
Защитил диссертацию на степень магистра ветеринарных наук.
Работа или профессия
С 1904
Харьков,Украина
заведывал клиникой малых животных.
Работа или профессия
С 1915
Харьков,Украина
Профессор Харьковского Университета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Харьков,Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Александр Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Харьков,Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альбова Евгения Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Харьков,Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мунтяну Вера Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Харьков,Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
После 1917
Харьков,Украина