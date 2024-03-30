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Мальцев Михаил Александрович

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Место рождения

Вологда

Дата рождения

1862

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Мальцев Александр Протолеонович

Мать: Мальцева Асенефа Васильевна

Вологда
Работа или профессия
С 1886
Харьков,Украина
Утвержден сверхштатным профессором и в том же году поручено ему заведывание амбулаторной клиникой,
Образование
1887
Харьков,Украина
окончнил Харьковский Ветеринарный институт и был оставлен при нем ассистентом хирургической клиники.
Получение учёной степени
1889
Харьков,Украина
Защитил диссертацию на степень магистра ветеринарных наук.
Работа или профессия
С 1904
Харьков,Украина
заведывал клиникой малых животных.
Работа или профессия
С 1915
Харьков,Украина
Профессор Харьковского Университета
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Харьков,Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Александр Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Харьков,Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альбова Евгения Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Харьков,Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мунтяну Вера Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Харьков,Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
После 1917
Харьков,Украина
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