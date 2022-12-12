Рудык Антон Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Рудык Тимофей Ананьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: Рудык Марина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1882
Мать ребёнка: Рудык Марина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Рудык Иван Антонович
Мать ребёнка: Рудык Марина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудык Марина Фёдоровна
Смерть
Неизвестно