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Рудык Антон Тимофеевич

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Место рождения

Липовец, Вінницька область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1817 г.р.

Мать

Не указана

Жена

С 1860 по 1862 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Рудык Тимофей Ананьевич

Мать: не указана

Липовец, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Рудык Михаил Антонович

Мать ребёнка: Рудык Марина Фёдоровна

Липовец, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Рудык Моисей Антонович

Мать ребёнка: Рудык Марина Фёдоровна

Липовец, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Рудык Иван Антонович

Мать ребёнка: Рудык Марина Фёдоровна

Липовец, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудык Марина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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