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Моисеев Федор Алексеевич

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

До 1880

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: Моисеев Алексей Михайлович

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
1902

Жена: Моисеева Прасковья Федоровна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
13.09.1903

Сын: Моисеев Сергей Федорович

Мать ребёнка: Моисеева Прасковья Федоровна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
06.10.1904

Дочь: Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Моисеева Прасковья Федоровна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
03.07.1906

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Моисеева Прасковья Федоровна

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