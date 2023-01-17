Моисеев Федор Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1880
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: Моисеев Алексей Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
1902
Рождение ребёнка
13.09.1903
Мать ребёнка: Моисеева Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
06.10.1904
Дочь: Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Моисеева Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
03.07.1906
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Моисеева Прасковья Федоровна