Прибылова (Александрова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1931
Дата смерти17.01.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1952
Отец ребёнка: Прибылов Лев Петрович
Рождение ребёнка
14.11.1957
Сын: Прибылов Александр Львович
Отец ребёнка: Прибылов Лев Петрович
Смерть
17.01.1999
Марфино, Мытищи, Московская область