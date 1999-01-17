Прибылова (Александрова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прибылова (Александрова) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1931

Дата смерти

17.01.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1952

Сын: Прибылов Сергей Львович

Отец ребёнка: Прибылов Лев Петрович

Рождение ребёнка
14.11.1957

Сын: Прибылов Александр Львович

Отец ребёнка: Прибылов Лев Петрович

Смерть
17.01.1999
Марфино, Мытищи, Московская область
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