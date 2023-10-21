Молоканов Феодор Матвеевич
Место рожденияАлександровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1905
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Молоканова Наталья Александровна
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молоканов Евлампий Феодорович
Мать ребёнка: Молоканова Наталья Александровна
Александровка, Богородской волости, Уфимского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молоканов Дмитрий Феодорович
Мать ребёнка: Молоканова Наталья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно