Телелюева (Цаплинова) Клавдия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюева (Цаплинова) Клавдия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1932

Дата смерти

10.07.2007

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1932

Отец: Цаплинов Фёдор Иванович

Мать: Цаплинова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
19.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Виктор Васильевич

РСФСР, Горьковская обл., Сосновский р-н, с.Селитьба
Рождение ребёнка
25.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Виктор Васильевич

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Работа или профессия
Неизвестно
Мухтоловский х.п.х
вздымщица
Смерть
10.07.2007
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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