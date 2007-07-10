Телелюева (Цаплинова) Клавдия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1932
Дата смерти10.07.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1932
Рождение ребёнка
19.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телелюев Виктор Васильевич
РСФСР, Горьковская обл., Сосновский р-н, с.Селитьба
Рождение ребёнка
25.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телелюев Виктор Васильевич
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Работа или профессия
Неизвестно
Мухтоловский х.п.х
вздымщица
Смерть
10.07.2007
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область