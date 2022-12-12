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Попов Михаил Иванович

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

19.09.1914

Дата смерти

04.11.1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1882 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1914

Отец: Попов Иван Андреевич

Мать: Попова Надежда Алексеевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.11.1942
Россия, Новгородская область, с.Малая Ивановщина
Причина смерти: На войне
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