Попов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения19.09.1914
Дата смерти04.11.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1914
Отец: Попов Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.11.1942
Россия, Новгородская область, с.Малая Ивановщина
Причина смерти: На войне