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Анна
Анна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1842
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Андрей
Около 1814 г.р.
Мать
Екатерина
Около 1814 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец:
Андрей
Мать:
Екатерина
Смерть
Неизвестно
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