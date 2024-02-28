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Юхов Петр Леонтьев

Место рождения

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Вьюхов Леонтий Игнатьев

Мать: Юхова Марфа Яковлева

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Юхов Архип Петров

Мать ребёнка: Юхова Пелагея Николаева

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Юхов Василий Петров

Мать ребёнка: Юхова Пелагея Николаева

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Юхов Григорий Петров

Мать ребёнка: Юхова Пелагея Николаева

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Агрофена Петрова

Мать ребёнка: Юхова Пелагея Николаева

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Вьюхов Андрей Петров

Мать ребёнка: Юхова Пелагея Николаева

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Елена Петрова

Мать ребёнка: Юхова Пелагея Николаева

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Юхов Иван Петров

Мать ребёнка: Юхова Пелагея Николаева

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Авдотья Петрова

Мать ребёнка: Юхова Пелагея Николаева

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
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