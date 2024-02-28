Юхов Петр Леонтьев
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Вьюхов Леонтий Игнатьев
Мать: Юхова Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
1822
Сын: Юхов Архип Петров
Мать ребёнка: Юхова Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
1824
Сын: Юхов Василий Петров
Мать ребёнка: Юхова Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
1828
Сын: Юхов Григорий Петров
Мать ребёнка: Юхова Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Агрофена Петрова
Мать ребёнка: Юхова Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
1831
Сын: Вьюхов Андрей Петров
Мать ребёнка: Юхова Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Елена Петрова
Мать ребёнка: Юхова Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
1841
Сын: Юхов Иван Петров
Мать ребёнка: Юхова Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Авдотья Петрова
Мать ребёнка: Юхова Пелагея Николаева
Смерть
Неизвестно