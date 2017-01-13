Близнюк Тимофей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Близнюк Тимофей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.2017

Пол

Мужской

Отец

1978 г.р.

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.2017

Отец: Близнюк Павел Сергеевич

Мать: Овчинникова Алеся Сергеевна

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