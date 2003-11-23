Серёгин Никита Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1910
Дата смерти23.11.2003
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1910
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1940
Дочь: Дмитриенко Юлия Никитична
Мать ребёнка: Серёгина Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
01.01.1941
Дочь: Лукина Зоя Никитична
Мать ребёнка: Серёгина Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
05.11.1948
Мать ребёнка: Серёгина Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
11.02.1951
Сын: Серёгин Лаврентий Никитич
Мать ребёнка: Серёгина Варвара Николаевна
Смерть
23.11.2003