Серёгин Никита Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серёгин Никита Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1910

Дата смерти

23.11.2003

Пол

Мужской

Добавил:

НЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1910

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1940

Дочь: Дмитриенко Юлия Никитична

Мать ребёнка: Серёгина Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
01.01.1941

Дочь: Лукина Зоя Никитична

Мать ребёнка: Серёгина Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
05.11.1948

Сын: Серёгин Владимир Никитич

Мать ребёнка: Серёгина Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
11.02.1951

Сын: Серёгин Лаврентий Никитич

Мать ребёнка: Серёгина Варвара Николаевна

Смерть
23.11.2003
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