(Черевко) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Черевко) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Черевко Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Бойченко Николай

Отец ребёнка: Бойченко Николай

Украина
Рождение ребёнка
1931

Сын: Бойченко Алексей

Отец ребёнка: Бойченко Николай

Украина
Рождение ребёнка
04.08.1934

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Бойченко Николай

Украина
Рождение ребёнка
20.12.1936

Сын: Бойченко Василий

Отец ребёнка: Бойченко Николай

Украина
Рождение ребёнка
1941

Сын: Бойченко Владимир

Отец ребёнка: Бойченко Николай

Смерть
1974
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