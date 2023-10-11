(Черевко) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Черевко Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Бойченко Николай
Отец ребёнка: Бойченко Николай
Украина
Рождение ребёнка
1931
Сын: Бойченко Алексей
Отец ребёнка: Бойченко Николай
Украина
Рождение ребёнка
04.08.1934
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Бойченко Николай
Украина
Рождение ребёнка
20.12.1936
Сын: Бойченко Василий
Отец ребёнка: Бойченко Николай
Украина
Рождение ребёнка
1941
Сын: Бойченко Владимир
Отец ребёнка: Бойченко Николай
Смерть
1974